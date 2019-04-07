Порошенко принял предложение Кличко сдать анализы на наркозависимость в ВАДА

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он готов сдать тесты на наркотическую зависимость во Всемирное антидопинговое агентство.



«Авторитет этой организации, ВАДА, не вызывает сомнений, и срочно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели они приедут сюда: и руководство, и эксперты этой комиссии. Хочу сказать, что я эти тесты пройду сразу же. Я считаю это очень важным.



Я считаю, что очень важно, когда есть подозрения, что кандидатом или президентом может стать человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость», — приводит слова Петра Порошенко ТАСС.



Ранее Кличко прокомментировал недавнюю инициативу кандидатов в президенты Украины Петра Порошенка и Владимира Зеленского по сдаче анализов на наличие в организме наркотиков и алкоголя. Кличко-младший усомнился в достоверности результатов клинических исследований и предложил лично оплатить проведение более качественных анализов.

Владимир Кличко — о сдаче анализов Порошенко и Зеленским: это было смешно