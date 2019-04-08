Тренер Волкова: в России не умеют болеть за своих

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, прокомментировал ситуацию со снятием его подопечного турнира UFC в Санкт-Петербурге из-за травмы и появившуюся в прессе неофициальную информацию о, якобы, проваленном допинг-тесте бойцом, которая в дальнейшем была опровергнута.



«Расстроило ли меня, что в сеть вышла информация про проваленный допинг-тест?

Естественно. Любую информацию, которую выкладывает «Матч ТВ», подхватывают остальные СМИ. Повторюсь, мы не могли как-то высказываться по этому поводу до официального заявления UFC. А у нас же народ веселый. Все, что на заборе написано, будут выкладывать в эфир. Я потом звонил на «Матч ТВ», они все замяли, сказали, что информация неофициальная и все такое. Но другие ведь начали цитировать, как будто это официальный источник.



Даже американский журналист, Ариэль Хельвани, который первым опубликовал информацию по поводу Саши, написал, что он просто снимается. Логично, что если бы была какая-то жуткая информация, об этом стало известно сразу. Да что тут говорить? К сожалению, в нашей стране не умеют болеть за своих. Сегодня ты герой, представляешь Россию, но стоит тебе проиграть, сделать какую-то оплошность, не выйти на бой по какой-либо причине, ты будешь хуже врага. Только свои парни звонили, все понимали, просто интересовались, как здоровье. Журналистам же надо что-то выискать. Понимаю, что это их работа. Хайпануть, скандал поймать», — приводит слова Тараса Кияшко Sport24.