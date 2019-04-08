Болельщик атаковал звезду рестлинга Брета Харта во время торжественной церемонии

Легендарный рестлер Брет “The Hitman” Харт был атакован болельщиком во время торжественной церемонии, проходившей в «Барклай Центре» в Бруклине (США). На этой церемонии канадский рестлер был введён в Зал славы WWE.

Мужчина выскочил на сцену и сбил с ног 61-летнего Харта. Тут же в инцидент вмешалась охрана, скрутившая нападавшего. С самим Хартом всё в порядке, он не получил травм.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний житель города Линкольн, штат Небраска. Задержанный испытывает проблемы с психикой, сообщает The Province со ссылкой на бывшего тренера злоумышленника. По данным источника, мужчина долгое время тренировался в зале, но его исключили из-за буйного поведения.