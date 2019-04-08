В Польше во время поединка боксёры 10 раз отправили друг друга в нокдаун

В Польше состоялся один из самых невероятных боксёрских поединков. 6 апреля проходил бой Роберта Таларека и Патрика Шиманского, он продлился пять раундов, но вместил 10 нокдаунов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» редактора TALKSport Майкла Бенсона.

Уже в первом раунде Таларек четыре раза побывал в нокдауне, также один раз на настил упал Шиманский. В третьем и четвёртом раундах Таларек ещё дважды отправил соперника в нокдаун. В пятом раунде Шиманский снова оказался на настиле, после чего победа была засчитана Талареку. Он победил с помощью технического нокдауна.

Примечательно, что Таларек и Шиманский каждый раз поднимались, продолжая бой, несмотря на мощные удары. Портал Bloody Elbow назвал этот поединок «самым диким боем 2019 года».