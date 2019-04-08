Определились участники чемпионата России по ММА от ЦФО

В Смоленске завершился чемпионат Центрального федерального округа по ММА, один из этапов отбора на национальный чемпионат.

Чемпионами Центрального федерального округа по смешанным единоборствам стали:

до 56,7 кг: Шанавазов Магомедгаджи (Московская обл.);

до 61,2 кг: Гаджиев Магомед (Московская обл.);

до 65.8 кг: Магомедов Магомед (Московская обл.);

до 70,3 кг: Абдухаликов Магомедрасул (Брянская обл.);

до 77,1 кг: Морозов Евгений (Тверская обл.);

до 84 кг: Омаров Расул (Московская обл.);

до 93 кг: Меджидов Джамал (Воронежская обл.);

свыше 93 кг: Котельников Максим (Воронежская обл.).



В соответствии с системой отбора Союза ММА России победители получили путёвки на чемпионат России по ММА, который пройдёт в Москве с 3 по 5 мая.