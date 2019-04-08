Мурзаканов получил двухлетнюю дисквалификацию из-за допинга

Российский полутяжеловес боец UFC Азамат Мурзаканов получил двухлетнюю дисквалификацию за положительную допинг-пробу, сданную в сентябре 2017 года, сообщает MMAFighting. В крови Мурзаканова были обнаружены запрещенные вещества, из-за чего он был отстранен USADA на неопределённый срок.



Расследование по этому делу завершилось только в апреле 2019 года — спортсмен попросил провести дополнительное расследование причин, по которым вещества попали в организм. Поскольку срок дисквалификации начинается с даты сданной допинг-пробы, отстранение Мурзаканова закончится уже 9 сентября 2019 года.



Стоит отметить, что Мурзаканов так и не дебютировал в UFC — организацией был запланирован его бой с Йоакимом Кристенсеном еще в июне 2017 года, но спортсмен отказался от боя, после того как получил травму. В дальнейшем дебютировать в промоушене Азамату помешала положительная допинг-проба.