Бывшая чемпионка UFC Роузи получила перелом руки во время рестлинг-шоу

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи получила травму во время выступления на рестлинг-шоу WrestleMania35. Спортсменка сломала руку, сообщает журналист Дейв Мельтцер.

Роузи во время шоу встретилась на ринге с Бекки Линч. Победа в итоге досталась Линч, которая завоевала пояса WWE Raw и WWE Smack Down.

Роузи перешла в рестлинг в 2018 года. Она дебютировала в организации в апреле 2018 года. Летом она получила пояса на SummerSlam.

Недавно появились слухи, что Роузи может покинуть рестлинг. После поражения от Линч эти слухи усилились.

Напомним, что недавно бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор намекнул на возможный переход в рестлинг. Ирландец поздравил соотечественницу Линч с победой над Роузи и отметил, что, возможно, мог бы делать аналогичные вещи на ринге.