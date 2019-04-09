Лобов: мой подбородок из гранита, сделан в России, выкован в Ирландии

Российско-ирландский боец Артём Лобов прокомментировал победу над Джейсоном Найтом в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC. Лобов считает, что провёл отличный бой.

«Бой с Найтом был отличный. Я трижды уронил его и выбил ему четыре зуба. Далее я допустил ошибку, слишком сильно вкладывался в удары. В таких ситуациях начинаешь замедляться и уставать, выдыхаешься.

Вместо этого надо было продолжать работать, как и в первых трёх раундах, проводить серии, связанные комбинации. Этот бой стал отличным уроком, из которого я сделаю выводы.

Победа лечит любые травмы. Я второй раз в жизни дрался в течение пяти раундов. После боя с Кабом Суонсом я чувствовал себя убитым. Тогда было много тяжёлых ударов. Серьёзный ущерб я получил и в бою с Найтом, но победа меняет всё. Я никогда не сомневался в своём подбородке! Он из гранита: сделан в России, выкован в Ирландии», — сказал Лобов во время шоу Ариэля Хельвани.