Российский боец ММА Алексей Олейник стал бренд-послом компании Parimatch. Олейник будет биться с представителем Нидерландов Алистаром Оверимом в главном бое вечера на турнире UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019 года.

Алейник — не первый боец ММА в команде Parimatch. Ранее бренд договорился о сотрудничестве с Петром Яном, сёстрами Шевченко и Конором Макгрегором. Интерес компании к ММА объясняется тем, что Parimatch является эксклюзивным беттинг-партнёром UFC.

«Рад присоединиться к команде Parimatch в такой важный для меня момент. Сделаю всё, чтобы доказать свою состоятельность в октагоне и порадовать своих болельщиков. Я заряжен побеждать и готов насладиться этим испытанием», — сказал Олейник.

В процессе подготовки к боям Parimatch разыграет билеты на турнир UFC в Санкт-Петербурге. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте parimatch.ru и сделать ставку на сумму от 1000 рублей на любой из боёв турнира.

Алексей Олейник стал бренд-послом Parimatch Фото: Parimatch