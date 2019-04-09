Союз ММА России хочет дисквалифицировать Асатряна, назвавшего судей «шкурами»

Союз ММА России выступил за применение санкций к бойцу Вартану Асатряну, оскорбившему судей во время турнира Fight Night Global. Организация призвала оштрафовать и дисквалифицировать спортсмена. После поражения решением судей от Али Багаутинова Асатрян взял в руки микрофон и назвал арбитров «шкурами».

«Ввиду непозволительного поведения, а именно прилюдного оскорбления судей в прямом эфире спортсменом Вартаном Асатряном, Всероссийская коллегия судей Союза ММА России, отвечавшая за назначение судейской бригады на турнир Fight Nights Global 92, требует применить следующие санкции к спортсмену: публичное извинение Асатряна, штраф от гонорара, установленный промоутерской компанией, а также дисквалификация Асатряна на срок не менее шести месяцев», — цитирует ТАСС текст письма Союза ММА.