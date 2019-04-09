Ковалёв: мечтаю провести турнир по принципу Всемирной суперсерии бокса

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заявил, что ему бы хотелось создать турнир, который будет функционировать по такому же принципу, как и Всемирная суперсерия бокса (WBSS).

«Создание такого турнира — моя мечта. В турнире встретились бы восемь сильнейших боксёров моего дивизиона, соревнования проходили бы по олимпийской системе.

Кроме чемпионов участие могли бы принять первые номера каждой боксёрской организации, например Сауль Альварес и Маркус Браун.

Чемпион бы встретился с претендентом, а затем бы состоялись объединительные поединки. В финале соперники оспорили бы звание абсолютного чемпиона мира», — сказал Ковалёв в подкасте Федерации бокса России.

Напомним, что первым победителем Всемирной суперсерии бокса стал украинец Александр Усик.