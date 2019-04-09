Чистяков встретится с американским бойцом Генри на турнире в Челябинске

Российский боец ММА Никита Чистяков проведёт бой с американцем Виктором Генри в рамках турнира RCC6 в Челябинске. Вечер смешанных единоборств будет проходить 4 мая, бой Чистякова и Генри состоится в главном карде.

Чистяков в смешанных единоборствах провёл 12 поединков и одержал 11 побед. Россиянин победил в трёх последних боях, завершив два из них досрочно. За последний год в мировом рейтинге он поднялся на 110-ю строчку. В России он входит в топ-15 легчайшего веса.

Генри опережает противника на 89 позиций. Генри в ММА провёл 20 поединков, одержав 16 побед. Примечательно, что американский боец в декабре 2018 года уже встречался с одним из россиян. Тогда его соперником стал Денис Лаврентьев, российский боец потерпел первое поражение в карьере.