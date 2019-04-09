Лобов: хочу сломать челюсть Малиньяджи и заставить его хоть ненадолго заткнуться

Российско-ирландский боец Артём Лобов, одержавший победу над Джейсоном Найтом в поединке по правилам кулачного боя, признался, что полностью сосредоточен на встрече с бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи. Ранее Малиньяджи дал пощёчину Лобову. Предполагается, что они могут встретиться на ринге в промоушене Bare Knuckle FC.

«Я даже не думаю о лечении, все мысли только о Малиньяджи. Вы знаете, что он не пришёл на мой поединок? Bare Knuckle заплатила ему, чтобы он пришёл, но он всех кинул. Почему Поли так поступил? Он боялся столкнуться со мной и моей командой. Я не стал бы исключать, что он вообще решит сняться с нашего боя.

Сейчас я прошу Поли только об одном: чтобы он был на месте 22 июня и вышел со мной на ринг. Перед медиаднём он сам просил меня соблюдать порядок, а затем ударил меня и удрал! Я никогда не видел, чтобы бойцы бегали с такой скоростью, он был быстрее Усэйна Болта.

Вся Америка, Россия и Ирландия хотят, чтобы Малиньяджи надрали задницу. Никто не сможет никогда заткнуть его навечно, но я могу сломать ему челюсть и заставить помолчать хотя бы чуть-чуть. Все мне скажут спасибо», — сказал Лобов в эфире шоу Ариэля Хельвани.