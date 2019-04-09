Х. Фьюри проведёт следующий поединок 25 мая

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри (21-2, 11 КО) проведёт следующий поединок 25 мая на вечере профессионального бокса в Манчестере, сообщает Boxingnews24. Имя соперника британца ещё не определено. Вероятнее всего, соперником Хьюи будет малоизвестный британский боксёр, победа над которым должна будет придать Фьюри уверенности.

Хьюи Фьюри проиграл два из трёх последних поединков. В сентябре 2017 года он не сумел завоевать титул по версии WBO, уступив Джозефу Паркеру. Затем он победил Сэма Секстона в бою за титул чемпиона Великобритании. Последний же раз он появлялся на ринге в октябре 2018 года, когда в поединке-элиминаторе проиграл единогласным решением судей Кубрату Пулеву.