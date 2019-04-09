Ян: не считаю Хабиба зрелищным бойцом, многие узнали о нём благодаря Макгрегору

Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мнением о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, выразив уверенность в том, что своей славой Хабиб во многом обязан Конору Макгрегору.

«За рубежом очень многие узнали о Хабибе благодаря Конору Макгрегору, который раскручивал их бой. Да, Нурмагомедов ответственно подошёл к этому поединку и выиграл, и после такой победы он может позволить себе более вызывающее поведение.

Что касается его манеры ведения боя, то он уже много лет действует в подобном стиле. Я не считаю Нурмагомедова зрелищным, такого же мнения придерживаются и в руководстве UFC. Он грамотно использует свои сильные стороны, а победителей, как говорится, не судят. Но за ударниками гораздо интереснее наблюдать» — приводит слова Яна RT.