Штырков объяснил, почему россиянам трудно попасть в UFC

Боец смешанных единоборств Иван Штырков, подписавший недавно контракт с UFC, объяснил, почему представителям России сложно попасть в сильнейший промоушен мира.

«Вы представляете, какой путь проделывает российский боец, чтобы попасть туда? Он оставляет своё здоровье в схватках с сильными противниками в местных организациях. Например, Алексей Кунченко только в 34 года подписал контракт с UFC, имея рекорд в 18 побед в 18 поединках. Для сравнения: у меня 15 побед, 1 ничья и ни одного поражения. Россияне дебютируют в UFC уже тогда, когда коллеги из США завершают карьеру.

Иногда смотришь на тех, кто выступает в UFC, и думаешь, что у тебя только любительской школы больше, чем у него проведённых тренировок за всю карьеру», — приводит слова спортсмена RT.