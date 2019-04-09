Т. Лопес: покажу всем, как можно победить Ломаченко

Проспект лёгкого веса Теофимо Лопес продолжает делать громкие заявления о чемпионе мира по версиям WBA и WBO Василие Ломаченко, убеждая, что ему по силам справиться с украинцем.

«Конечно, я готов к бою с Ломаченко. Я уже чемпион мира, просто у меня всё ещё нет пояса. Думаю, что многие просто переоценивают других боксёров. Я покажу всем, как победить Ломаченко. Он уже проигрывал прежде, так почему его не могу победить и я?

Сначала мне нужно провести бой 20 апреля с Эдисом Татли. Надеюсь, что после этого я встречусь с чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми или обладателем титула по версии WBC Майки Гарсией. А уже в конце года встречусь с Ломаченко, многие верят в это. Я иду к славе своим путём", — приводит слова Лопеса BoxingScene.