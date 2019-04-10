Тренер Диллашоу — о дисквалификации за допинг: он проиграл борьбу демону

Сэм Калавитта, тренер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу, прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию спортсмена. Ранее стало известно, что USADA дисквалифицировала Диллашоу за применение эритропоэтина.

«С болью в сердце говорю, что я увидел тяжелейшее поражение одного из членов нашей семьи. Он проиграл не мастеровитому оппоненту, а более опасному врагу: демону неуверенности в собственных силах, который преследует каждого из нас.

Мы выступаем против допинга в любых формах. Допинг вредит не только самому спортсмену, но и его партнёрам по команде, соперникам и всем, кто так или иначе связан со спортом.

Хочу поблагодарить USADA за работу, организация заботится о спортсменах, включая Диллашоу, нашего падшего солдата. Он не справился с давлением и грузом ожиданий, требованием постоянных побед», — приводит слова тренера ESPN.