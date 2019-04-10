Road to M-1: Фёдоров нокаутировал Гольцова, Емельяненко победила Степанову

В Челябинске состоялся турнир по смешанным единоборствам Road to M-1 Global, организованный компанией М-1 Урал. В главном бою вечера тяжеловес Юрий Фёдоров нокаутировал Сергея Гольцова, младшего брата одного из лучших тяжеловесов России Дениса Гольцова. Примечательно, что в рамках турнира впервые на Урале прошёл поединок среди женщин, в котором перспективная Анна Емельяненко досрочно победила Ксению Степанову.



Результаты турнира:

Свыше 93 кг. Юрий Фёдоров (Россия) (2-1) — Сергей Гольцов (Россия) (0-2) — победа Фёдорова нокаутом во втором раунде.

До 77,1 кг. Давид Закарян (Россия) (1-2) — Амрилло Джураев (Узбекистан) (3-0) — победа Джураева удушающим приёмом в первом раунде.

Женщины до 56,7 кг. Анна Емельяненко (Россия) (4-0) — Ксения Степанова (Россия) (3-1) — победа Емельяненко удушающим приёмом во втором раунде.

Свыше 93 кг. Максим Колосов (Россия) (3-1) — Михаил Педько (Россия) (1-1) — победа Колосова нокаутом в первом раунде.

До 65,8 кг. Глеб Хабибуллин (Россия) (4-0) — Денис Сулимов (Россия) (3-1) — победа Хабибуллина единогласным решением.

До 65,8 кг. Виктор Митьков (Россия) (10-4) — Евгений Бондарев (Россия) (7-9) — победа Митькова единогласным решением.

До 84 кг. Иван Худинша (Россия) (2-0) — Александр Лаптев (Россия) (1-3) — победа Худинши удушающим приёмом в первом раунде.

До 65,8 кг. Альберд Жапуев (Россия) (13-2) — Эмиль Абасов (Россия) (5-12) — победа Жапуева единогласным решением.

До 61,2 кг. Богар Клос (Россия) (1-1) — Дмитрий Романов (Россия) (0-1) — победа Клоса единогласным решением.

До 56,7 кг. Бекулан Сайпжанов (Киргизия) (2-0) — Рамзан Бопхоев (Россия) (0-1) — победа Саипжанова нокаутом в первом раунде.

До 61,2 кг. Роман Аракелян (Россия) (0-2) — Хас-Магомед Харсиев (Россия) (1-0) — победа Харсиева единогласным решением.