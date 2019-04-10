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А. Емельяненко вновь обратился к Кокляеву: тренируйся, чтобы сразу не упасть

А. Емельяненко вновь обратился к Кокляеву: тренируйся, чтобы сразу не упасть
Бокс/ММА / ММА

Российский боец ММА Александр Емельяненко записал новое видеообращение, адресованное российскому стронгмену Михаилу Кокляеву. В видеоролике Емельяненко призвал Кокляева тренироваться, чтобы сразу не упасть во время поединка.

«Смотрю, в последнее время Кокляев то под гитару песню споет, то на пианино что-то исполнит. Я понимаю, Миша, что это будет светлая память о тех временах, когда ты не шепелявил. Я во время боя выбью тебе зубы, ты будешь хрипеть. Тренируйся, Миша, чтоб не упасть сразу. Готовься к бою, он состоится у нас сто процентов, я тебе обещаю», — сказал Емельяненко.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Ранее Кокляев и Емельяненко обменялись критическими комментариями в социальных сетях. После этого Александр вызвал Михаила на бой, стронгмен согласился. Вскоре Кокляев признался, что его задачей-минимум будет уйти на своих ногах с ринга.

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