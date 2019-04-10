Нурмагомедов: переписываемся с Роналду, был бы рад его встретить в Дагестане

Чемпион UFC российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях со звёздами из других видов спорта. Нурмагомедов сообщил, что общается с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. По словам россиянина, он был бы рад приезду португальца в Дагестан.

«С кем общаюсь из других видов спорта? Много есть таких людей. С тем же Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча.

Хотелось бы пригласить его в Дагестан? Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанять. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае он самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так — в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».