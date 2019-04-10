В Южной Осетии боксёр за день до поединка выстрелил сопернику в ногу

В Цхинвале (Южная Осетия) сегодня, 10 апреля, состоится вечер профессионального бокса «Кубок Государства Алания». В главном поединке вечера должны были встретиться Ричард Битиев и Таир Келехсаев. Однако этот бой не состоится: накануне Битиев из травматического оружия выстрелил сопернику в ногу, сообщает «Спутник Осетия».

Пострадавший был госпитализирован, Битиев в итоге скрылся. В настоящее время его разыскивают правоохранители республики.

Сообщается, что угрозы для жизни Келехсаева нет, но и выступить сегодня вечером он не сможет. О причинах конфликта двух спортсменов пока ничего неизвестно.

Участие в турнире также должны были принять Алан Хугаев, Хетаг Моураов, Александр Тибилов, Сармат Тадтаев и другие известные боксёры.