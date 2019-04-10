Нурмагомедов: проект стадиона в виде папахи мне понравился, можно построить

Чемпион UFC, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах. Спортсмен признался, что не планирует уходить в политику, а также оценил проект стадиона в Махачкале в форме папахи.

«Политика? Нет, об этом не думал пока. Посмотрим. На данный момент у меня таких планов нет. Сейчас я и без политики могу приносить пользу. Я хочу оставаться свободным. Когда ты в политике, тебе надо полностью себя этому посвящать. Знаете, орёл должен летать. Он не может сидеть где-то. Сидеть в одном кабинете — мне мало будет. В 8 утра пришёл, в 5 вечера ушёл… Это мне чуть-чуть скучно.

Проект стадиона в форме папахи? Сам это видел, и мне понравилось. Только я не знаю, кто это придумал. Интересный проект. В будущем, если будут деньги, можно было бы построить», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Видео можно посмотреть на Youtube-канале Strong Holding