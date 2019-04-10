Ковалёв заявил, что хочет провести объединительный бой с Бетербиевым

Известный российский боксёр, чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе, Сергей Ковалёв заявил, что больше всего хотел бы провести объединительный бой с чемпионом по версии IBF Артуром Бетербиевым. В прошлом их поединок уже мог состояться, но команды не смогли согласовать условия

«В приоритетах — мой бой с Артуром Бетербиевым. Потому что у нас есть, скажем так, история с любителей, где он перешёл мне дорогу. Но я очень благодарен Богу, что именно так и произошло — если бы я добился там каких-то призов на чемпионате мира или Европы, или Олимпийских играх, то я бы считал это своим максимумом. А так как я не реализовал свои амбиции в любителях, я шагнул в профессиональный бокс», — сказал Ковалёв в подкасте Федерации бокса России.