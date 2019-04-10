Ф. Емельяненко поддержит юниоров на первенстве России по ММА

13-14 апреля в Оренбурге пройдёт первенство России по ММА среди юниоров в возрасте от 18 до 20 лет. Около 160 молодых молодых бойцов примут участие в соревнованиях. Почётными гостями молодёжного чемпионата станут легендарный боец, председатель Наблюдательного совета Фёдор Емельяненко и президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. По итогам первенства будет сформирован состав молодёжной сборной России.

Напомним, что взрослый чемпионат России будет проходить в Крылатском с 3 по 5 мая. Участие в этом турнире примут более 200 бойцов со всей России. Чемпионат России станет отборочным турниром на чемпионат Европы 2019 года.

Ранее Емельяненко напутствовал участников чемпионата России по ММА. На турнире впервые будут проходить женские соревнования.