Титов: мы бы хотели, чтобы бой Ковалёв — Ярд прошёл в Екатеринбурге

Генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов выразил надежду, что бой за титул WBO между российским боксёром Сергеем Ковалёвым (33-3-1) и британцем Энтони Ярдом (18-0) может пройти в Екатеринбурге.

«Мы в торгах не участвуем, но держим контакт с командой Ковалёва, как и другие организации России. Этот бой интересен всем, это событие мирового уровня. Если торги закончатся в пользу Сергея, то мы попробуем стать частью этого шоу, у нас есть для этого всё — и команда, и большие площадки, и опыт проведения таких поединков. Ковалёв уже дважды дрался в Екатеринбурге, почему бы это не сделать в третий раз?» — заявил Титов.

Напомним, сегодня, 10 апреля, стало известно, что торги за право проведения титульного поединка состоятся 15 апреля. На текущий момент есть информация, что он может состояться в Великобритании, США или России. Кроме того менеджер российского боксёра уже заявил, что, скорее всего, бой пройдёт именно в России, поскольку это устраивает обе стороны.