Арум: Ярд согласен провести бой с Ковалёвым в России

Промомутер Боб Арум подчеркнул, что Энтони Ярд согласен на проведение боя с Сергеем Ковалёвым в России.



«На сегодняшний день в планах провести бой в России. Фрэнк Уоррен и Ярд уже договорились об условиях. Бой пройдёт в июне или июле, но уже всё готово. Объявление будет сделано в ближайшее время. Я считаю, что да, этот бой пройдёт в России. По словам менеджера Ковалёва Эгиса Климаса, Ярд уже согласился на эти условия», — приводит слова Боба Арума Boxing News 24.



Напомним, Сергей Ковалёв вернул себе титул чемпиона мира 2 февраля 2019 года, когда победил Элейдера Альвареса. 10 апреля стало известно, что торги за право проведения титульного поединка состоятся 15 апреля. На текущий момент есть информация, что он может состояться в Великобритании, США или России.