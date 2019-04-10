Бейдер продлил контракт с Bellator

Чемпион Bellator в двух весовых категориях американец Райан Бейдер подписал новый контракт с организацией, сообщает MMAFighting. Соглашение Бейдера с Bellator рассчитано на несколько лет, точные сроки контракта не разглашаются.



Всего Бейдер за свою карьеру провёл два поединка в смешанных единоборствах, потерпев пять поражений, но все они были до подписания Бейдером контракта с Bellator. В 2017 году Бейдер завоевал чемпионский пояс организации в полутяжёлом весе, а затем завоевал титул и в тяжёлом, став победителем Гран-при организации в тяжёлом дивизионе.



В финале турнира в январе 2019 года Бейдер победил российского бойца Фёдора Емельяненко. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.