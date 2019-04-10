Официально: Рокхолд встретится с Блаховичем на турнире UFC 239 6 июля 2019 года

Бывший чемпион организации UFC в средней весовой категории Люк Рокхолд перейдёт в полутяжёлый дивизион и дебютирует в новой весовой категории 6 июля 2019 года на турнире UFC 239. Об этом сообщает MMAFighting. Информация о поединке появилась ещё в марте, но сегодня, 10 апреля, она была подтверждена официально. Соперником Рокхолда станет Ян Блахович.



Рокхолд в последний раз выходил в октагон 10 февраля 2018 года на турнире UFC 221 и проиграл техническим нокаутом Йоэлю Ромеро. С тех пор Люк в октагон не возвращался.



Ян Блахович последний на данный момент поединок провёл на турнире в Праге 23 февраля 2019 года. В главном событии турнира он встречался с Тьягу Сантосом и проиграл ему техническим нокаутом. До этого на счету Яна Блаховича была серия из четырёх выигранных поединков подряд.