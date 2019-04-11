Арум дал прогноз на бой Ломаченко и Кроллы

Известный промоутер Боб Арум дал прогноз на бой украинского боксёра чемпиона WBA и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко и официального претендента на пояс по версии WBA Энтони Кроллы. По мнению Арума, победу одержит Ломаченко.

«Энтони сможет быть конкурентоспособным в первых раундах, он окажет достойное сопротивление. Но я не думаю, что его хватит на весь бой.

В боксе может произойти что угодно. Кролла — бывший чемпион, у него есть шанс. Но я уверен, что победит в итоге Ломаченко», — сказал Арум в интервью The Ring.

Бой Ломаченко и Кроллы состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).

Ранее Кролла заявил, что заслужил бой с Ломаченко. Также Энтони отметил, что победа в этом поединке станет главным достижением в его карьере.