В интернете появилось видео: Макгрегор выбил телефон из рук фаната в Майами

В интернете было опубликовано видео с камер охраны отеля Fonenbleau. С помощью системы видеонаблюдения был зафиксирован инцидент с участием бывшего чемпиона UFC бойца ММА Конора Макгрегора и фаната из Англии Ахмеда Абдирзака. Он снимал на телефон Макгрегора, что не понравилось Конору. В итоге ирландец выбил у него из рук телефон и разбил его. Затем остатки телефона Макгрегор унёс с собой. Инцидент произошёл в марте 2019 года.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Билли Корбена.

Абдирзак после произошедшего обратился в полицию. Он потребовал, чтобы ему выплатили $ 15 тыс., но затем отозвал иск. О причинах отзыва иска пока ничего не сообщается, видимо, стороны смогли урегулировать конфкликт во внесудебном порядке.