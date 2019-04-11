Менеджер Нурмагомедова: знаю как минимум пять человек на эритропоэтине

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал длительную дисквалификацию экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу. Ранее стало известно, что USADA дисквалифицировало бойца на два года за применение эритропоэтина.

«Ти Джей проходит длинный путь. Он уже столкнулся с массой проблем. Но USADA не выполняет свою работу так, как надо. Я знаю как минимум пять человек, использующих эритропоэтин», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Боец провалил допинг-тест, который сдавался перед титульным боем в наилегчайшем весе с Хенри Сехудо. Интересно, что Диллашоу проиграл тот бой уже на первой минуте первого раунда. Диллашоу выступает в UFC с 2012 года. За это время он провёл 15 поединков, победив в 12 из них.