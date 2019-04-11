Ломаченко: бой с Макгрегором? У него со мной в боксе нет шансов

Украинский боксёр чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко не считает, что у экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора есть шансы на победу в потенциальном боксёрском поединке. По мнению Ломаченко, он бы легко победил Макгрегора.

«Макгрегор — шоумен, он зарабатывает деньги. Какой ему бокс? Сможет ли он со мной боксировать? Нет, не думаю. Возможно, он неплохо боксирует для непрофессионала. Но в настоящем поединке нет никаких шансов.

Согласился бы я на такой бой? Конечно, он был бы для меня очень лёгким. Я бы получил удовольствие от такого поединка», — сказал Ломаченко в интервью TMZ.

Следующим соперником украинца будет официальный претендент на пояс по версии WBA Энтони Кролла. Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).