Фьюри: покажу мастер-класс бокса в поединке со Шварцом

Британский боксёр, экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с немецким боксёром Томом Шварцом, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США).

«Я очень рад, что буду боксировать в Лас-Вегасе, а бой покажет ESPN+. Я всегда говорил, что поеду в Лас-Вегасе только ради поединка. В итоге так и произошло.

С нетерпением жду выхода на ринг, хочу дать настоящий мастер-класс по боксу. Уверен, что Вегас наводнят фанаты из Великобритании и Ирландии!» — цитирует Фьюри WorldBoxingNews.

Ранее Фьюри говорил, что победа над Шварцом поможет ему получить повторный бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Первый бой завершился ничьей, результатом поединка остались недовольны оба соперника.