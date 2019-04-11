Менеджер Нурмагомедова — Макгрегору: тебя ударил 50-летний раковый больной

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC, российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на слова экс-чемпиона организации ирландца Конора Макгрегора. Сегодня, 11 апреля, Макгрегор в своём «твиттере» написал, что остался доволен боем с Нурмагомедовым и нанёс последний удар.

«Мистер Макгрегор, пожалуйста, хватит болтать! Тащи свою задницу в зал. Последний удар нанёс Эсед, 50-летний мужчина, борющийся с раком. Он провёл комбо из пяти ударов! Сиди уже тихо, твоё сердце мягче, чем маршмэллоу», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

После окончания боя Нурмагомедова и Макгрегора, завершившегося победой россиянина, в зале началась потасовка. Нурмагомедов атаковал тренера Макгрегора, а на Конора напали члены команды Хабиба. Абдель-Азиз заявил, что последний удар нанёс Эсед Эмиргаев — тренер Хабиба по самбо.