Российский боец Хандожко подписал контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Хандожко подписал контракт с самым крупным ММА-промоушеном UFC.

«Сегодня в новом офисе UFC Russia в Москве российский боец Сергей Хандожко подписал контракт с UFC! В будущем мы хотим сделать это доброй традицией. Желаем Сергею успехов и удачного дебюта в октагоне», — написала пресс-служба UFC в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» UFC Russia.

26-летний Хандожко является боцом полусреднего веса. За свою карьеру он провёл 31 бой в ММА. 25 из них завершились победами Сергея, ещё в пяти поединках он потерпел поражения, а один бой закончился ничьей.

Пока первый соперник Хандожко в промоушене не называется. Также неизвестна примерная дата дебюта россиянина.