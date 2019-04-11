Гастеллум: у Адесаньи богатый арсенал, но сила его удара не впечатляет

Боец ММА Келвин Гастеллум поделился ожиданиями от боя с Исраэлем Адесаньей, который состоится в рамках вечера единоборств UFC 236. Поединок будет проходить 14 апреля.

«Адесанья обладает богатым техническим арсеналом в стойке. Он пластичен, гибок, в его аресенале много приёмов из кунг-фу, такое нечасто встретишь на топ-уровне. При этом меня не впечатляет сила его ударов. Во время UFC 234 Андерсон Силва спокойно принимал его удары и не получил никакого серьёзного ущерба.

В том поединке Силва призывал Адесанью бить его дальше, потому что он никак не участвовал. Мой удар намного сильнее. Если бы я бил Силву, он бы уже свалился, как мешок», — сказал Гастеллум в интервью MMA Fighting.

Отметим, что победитель боя Гастеллум — Адесанья получит временный пояс UFC в среднем весе.