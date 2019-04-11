Эмирагаев — о словах Абдель-Азиза: этот Али перепил прошлой ночью

Тренер Хабиба Нурмагомедова по самбо Эсед Эмирагаев прокомментировал слова менеджера Хабиба Аль Абдель-Азиза о «50-летнем раковом больном».



«Только что увидел эту новость в крупной ММА-группе. Этот Али, видимо, прошлой ночью перепил и не поднимает трубку. Клянусь всевышним, впервые слышу о том, что я болею чем-то подобным. Просьба не распространять эту чушь и удалить, если уже это сделали! Из-за таких болтунов теперь приходится объясняться с родными и успокаивать их. Да и юбилея пока у меня не было. Как стукнет 50, попросим Али спеть что-нибудь новое», — написал в своём «инстаграме» Эсед Эмирагаев.



После окончания боя Нурмагомедова и Макгрегора, завершившегося победой россиянина, в зале началась потасовка. Нурмагомедов атаковал тренера Макгрегора, а на Конора напали члены команды Хабиба. Абдель-Азиз заявил, что последний удар нанёс Эсед Эмирагаев — тренер Хабиба по самбо.