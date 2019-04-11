Вахитов: появилось много молодых хороших бойцов, поединки стали конкурентными

Чемпион мира и Европы по тайскому боксу, пятикратный чемпион мира по версии GLORY, российский боец Артём Вахитов подвёл итоги чемпионата и первенства России по тайскому боксу 2019 года, которые состоялись в Перми. По словам Вахитова, финальные поединки получились интересными и конкурентоспособными.



«Могу сказать только положительные слова об организации турнира, о высоком уровне спортсменов, о болельщиках, которые все эти дни поддерживали бойцов. Интересно было наблюдать финальные бои, они получились очень конкурентными. Появилось много молодых хороших бойцов, которые в будущем будут достойно прославлять нашу страну на международной арене», – цитирует Вахитова пресс-служба ФТБР.



Напомним, первое место в общекомандном первенстве заняла сборная команда Кемеровской области, второе – команда Республики Дагестан, третье – команда Московской области.