Южноосетинского боксёра, выстрелившего в ногу сопернику, задержали

Южноосетинского боксёра, 24-летнего жителя города Цхинвал Ричарда Битиева задержали в поселке Ленингор, сообщает официальный сайт МВД Южной Осетии.



«Сегодня примерно в 11 часов подозреваемый в совершении данного преступления гражданин Битиев Ричард был задержан в поселке Ленингор Ленингорского района, который сейчас даёт признательные показания. На месте работает оперативно-следственная группа МВД. Проводим необходимые следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств данного инцидента», — подчеркнул министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев.



Напомним, что накануне поединка Ричард Битиев из травматического оружия выстрелил сопернику в ногу. Пострадавший был госпитализирован, Битиев в итоге скрылся и был объявлен в розыск.



Угрозы для жизни Келехсаева не оказалось, но и выступить в поединке он не смог. О причинах конфликта двух спортсменов пока ничего неизвестно.