Бывшая девушка Пенна оформила судебный запрет и обвиняет бойца в наркомании

Бывшая девушка легендарного бойца UFC Би Джей Пенна Шелин Уайва обратилась с ходатайством о наложении судебного запрета на приближение в отношении своего бывшего супруга, сообщает MMAFighting. Впервые такой запрос девушка подала ещё в октябре 2018 года.



По словам Уайвы, Пенн угрожал расправой ей и её семье, брату и матери. По словам девушки, Пенн с 14 лет употребляет наркотики и склонял её к употреблению лёгких наркотических средств и сексу с другими мужчинами.



В одном из эпизодов, описанных Уайвой, она рассказывает о том, как Би Джей Пенн просыпал кокаин на их общую дочь, после чего попытался наложить на себя руки.



Стоит отметить, что по судебному запрету Пенну запрещено приближаться к своей бывшей гражданской жене ближе чем на 30 метров. Однако обвинения бойцу не были предъявлены и ему не запрещено общаться с детьми.