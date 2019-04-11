М. Гарсия проведёт выставочный поединок с Эриком Моралесом

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсия следующий поединок проведёт 18 мая. Американец примет участие в благотворительном вечере, где состоится его выставочный бой с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях, легендарным Эриком Моралесом, сообщает BoxingScene.

Гарсия и Моралес проведут четырёхраундовую встречу, вырученные от неё средства пойдут на благотворительность.

Предыдущий раз Гарсия появлялся на ринге в марте этого года, когда попробовал свои силы в полусреднем весе и единогласным решением проиграл чемпиону мира по версии IBF Эрролу Спенсу. Что касается Моралеса, то 42-летний мексиканец последний раз боксировал в октябре 2012 года, тогда он досрочно проиграл Дэнни Гарсии.