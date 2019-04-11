Арум: Гарсия должен встретиться с Ломаченко в лёгком весе

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не против встречи чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко и чемпиона мира по версии WBC Майки Гарсии. Вместе с тем он настаивает, что этот поединок должен пройти именно в лёгкой весовой категории.



«Гарсия должен понимать, что после боя со Спенсом его ценность на рынке упала. Проблема в том, что он даже не пытался победить. Его встреча с Ломаченко — отличный поединок, который мы бы хотели организовать. Но Майки должен встретиться с Василием в лёгком весе. Пускай Гарсия сохранит титул по версии WBC и Ломаченко поставит на кон свои два пояса. Если это будет невозможно, то, вероятно, мы организуем бой с Комми», — приводит слова функционера Boxingnews24.