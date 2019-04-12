Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу. В анализах спортсмена обнаружены метаболиты анаболического стероида станозолола, сообщает MMA Fighting. Проваленный Тайсумовым допинг-тест был проведён после турнира UFC в Москве, который состоялся в сентябре минувшего года.

В качестве штрафной санкции USADA применила к Тайсумову шестимесячную дисквалификацию, она вступила в силу задним числом, 8 октября. Таким образом, Майрбек уже фактически её отбыл и может продолжить выступления в UFC. Указывается, что россиянин сотрудничал со следствием, в результате чего наказание ему было смягчено.

Тайсумов провёл в UFC восемь поединков и в семи из них победил. На данный момент победная серия Майрбека составляет шесть встреч.