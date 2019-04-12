Холлоуэй: UFC стоит награждать чемпионов перстнями, как в НБА

Боец ММА чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй поделился мнением о новом дизайне чемпионского пояса. Также Холлоуэй заявил, что UFC стоит награждать чемпионов специальными перстнями, как это делается в НБА.

«Пока что я видел новый пояс лишь по телевизору, мне он понравился. Дизайном напоминает штуки из сериала «Могучие Рейнджеры». Я был фанатом этого сериала.

В то же время я считаю, что UFC стоит награждать бойцов не только поясами, но и перстнями, как это происходит в НБА. Перстни можно было бы давать тем, кто хотя бы раз защитил титул», — приводит слова Холлоуэя MMA Fighting.

Отметим, что Холлоуэй 14 апреля встретится с Дастином Порье в рамках UFC 236. Соперники оспорят временный пояс в лёгком весе.