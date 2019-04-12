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Кролла: нужно извлечь преимущество из габаритов в поединке с Ломаченко

Кролла: нужно извлечь преимущество из габаритов в поединке с Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Официальный претендент на пояс по версии WBA Энтони Кролла рассказал о плане на бой с чемпионом мира по версии WBA и WBO в лёгком весе Василием Ломаченко. Этот поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).

«Мне нужно извлечь преимущество из своих габаритов. Высота, длинна рук, это мой шанс и преимущество. Впрочем, чтобы победить в этом поединке, недостаточно просто быть крупнее, чем соперник. Нужно ещё и грамотно использовать это преимущество.

Я полностью готов к бою, нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Поединок состоится в отличное для меня время.

Может ли Ломаченко меня недооценить? Я не думаю, что это возможно. Его окружает отличная команда. Но если вдруг он меня недооценит, то нужно будет использовать это», — приводит слова Кроллы BoxingNews24.

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