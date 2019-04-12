Аскрен встретится с Масвидалем 6 июля на турнире UFC 239

Бывший чемпион промоушена The One Бен Аскрен встретится с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 239, который состоится 6 июля 2019 года в Лас-Вегасе (США), сообщает пресс-служба организации.

В главном бою этого вечера Джон Джонс встретится в октагоне с Тиаго Сантосом. Два бойца оспорят чемпионский титул в тяжёлом весе. Также в мэйнкарде состоится поединок Аманды Нуньес и Холли Холм.

После перехода в UFC Аскрен пока провёл лишь один бой. Он дебютировал 2 марта, победив уже в первом раунде Робби Лоулера. Что касается Масвидаля, то ветеран свой последний бой в UFC провёл 16 марта. Тогда он во втором раунде отправил в нокаут Дэррена Тилла.

Напомним, что ранее Аскрен неоднократно говорил о желании встретиться с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.