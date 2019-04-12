Адесанья: у меня слабая борьба? Я борцам просто кладу яйца на голову

Боец ММА Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от боя за временный пояс UFC в среднем весе с Келвином Гастеллумом. Адесанья не согласился с мнением критиков, которые утверждают, что он плохо борется. По словам новозеландца, он может успешно противостоять борцам.

«Перелёт из Новой Зеландии в США? Я свеж, такие перелёты привычны, всё нормально. Во время боя я полностью буду сосредоточен. Это мой шанс, я не должен его упустить.

Борьба? Я всегда делаю с борцами одну и ту же вещь. Просто кладу им яйца на голову. Если они выбираются из ситуации, я быстро поднимаюсь и уничтожаю их», — скзаал Адесанья в интервью Youtube-каналу The MAClife.

Бой Адесанья – Гастеллум состоится 14 апреля в рамках вечера единоборств UFC 236.