Гонорар Ломаченко будет в четыре раза больше, чем Кроллы

Гонорар украинского боксёра, чемпиона мира по версии WBA и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко за бой с Энтони Кроллой составит $ 1,2 млн. Претендент на чемпионский титул получит $ 300 тыс., сообщает ESPN со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния (США).

При этом гарантированный гонорар Ломаченко составит не менее $ 3,2 млн. Дополнительный доход он получит от части прибыли за приобретённые трансляции.

Напомним, поединок Ломаченко и Кроллы за титулы WBA и WBO в лёгком весе будет проходить 13 апреля в Лос-Анджелесе. Кролла уже заявил, что рассматривает этот бой как самый большой шанс в своей жизни. Претендент добавил, что будет опираться на преимущество в росте и габаритах. Также он исключил недонастрой соперника.