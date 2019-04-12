Макгрегор: продажи виски взлетят, когда с Лобовым уложим Тухугова

Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что победы его друга российско-ирландского бойца Артёма Лобова будут способствовать росту продажи виски Proper 12. Этот бренд принадлежит самому Макгрегору.

«Вырастут ли продажи Proper12, когда Артём побьёт Поли Малиньяджи? Да, сильно вырастут! Но ещё сильнее они вырастут, когда мы вынесем Зубайру Тухугова», — написал Макгрегор в «Твиттере».

Напомним, Тухугов и Лобов участвовали в конфликте Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сперва Нурмагомедов и его команда проявили агрессию по отношению к Лобову в гостинице в Нью-Йорке. Затем уже Макгрегор с командой напал на автобус, в котором находились бойцы UFC, включая Хабиба.

История получила продолжение после боя Макгрегора и Нурмагомедова. Сразу после окончания поединка, закончившегося победой ирландца, Нурмагомедов атаковал одного из тренеров Макгрегора. Тухугов вместе с другими членами команды Нурмагомедова напали на Конора.